هذا ما قالته نجمة “قيامة أرطغرل” عن الجزائر!

نشرت الممثلة التركية، “إسراء بليجيتش”، إحدى نجمات مسلسل “قيامة أرطغرل” مقاطع من فيلم “الجزائر من عل”، وقالت إنها تتمنى زيارتها.

وكتبت بليجيتش، الأحد 6 مارس، عبر حسابها على إنستغرام إلى جانب المقطع المصور: “الجزائر جميلة. أتمنى لو أزورها يوما”.

يذكر أن إسراء بيلجيتش، ممثلة ذات شعبية واسعة، حيث تمتلك أزيد من 6 مليون متابع على إنستغرام.

تعود بدايتها في التمثيل إلى الظهور في عدد من الأدوار البسيطة في مسلسل الحب أقوى من الكلمات ، والقدر الأسود، ومن ثم حققت النجاح والشهرة من خلال مسلسل قيامة أرطغرل ، والذي تم عرضه في العام 2014.

ولدت في 14 أكتوبر 1992، أنقرة، تزوجت من لاعب كرة القدم التركي المحترف غوكهان توريه بتاريخ 21 أكتوبر 2017 وتطلقت منه في 17 جويلية 2019.

تمكنت النجمة التركية من تحقيق شهرة واسعه فى تركيا والعالم العربي منذ ظهورها فى مسلسل قيامة ارطغرل بمواسمه الاربعه وعٌرضت إسراء بيلجيتش فى مسلسل قيامة ارطغرل بإسم السلطانة حليمة.

عن فيلم “الجزائر من عل” الذي شاركت الفنانة مقاطع منه فهو من أفضل الأعمال الوثائقية، ورحلة فائقة الجمال للمخرجين يان ارتوس بيرتران و يزيد تيزي.

أنتج الفيلم عام 2015 من قبل الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لمتحف السينما الجزائري والذكرى الاربعين لـ”السعفة الذهبية” التي تحصل عليها محمد لخضر حامينا سنة 1975 في مهرجان كان الدولي على فلمه “وقائع سنوات الجمر”.

يمنح هذا الوثائقي للأنظار مشاهد عن حقول، أودية، جبال، غابات، صحاري، هضاب، الساحل المتوسطي، ومناظر أخرى رائعة الجمال تم التقاطها بكثير من التحكم والدقة.

مواقع من قسنطينة، أقبو، تيمقاد، سطيف، تكجدة، تيميمون، غرداية، الأوراس، ومناطق أخرى من الجزائر تم إبرازها ببراعة و تفنن كبيرين من قبل المخرج الذي أطلق العنان لعدسة كامرته لتذكير المتفرج بجغرافية البلاد وتنوع تضاريسها.