هذا ما قالته نسرين طافش بعد تداول خبر الحكم بتأييد حبسها لثلاث سنوات!

نشرت الفنانة الجزائرية ذات الأصول الفلسطينية نسرين طافش تدوينة، اعتبرها الكثيرون نفيا لخبر الحكم بتأييد حسبها لثلاث سنوات في مصر، الذي تداولته كبرى المواقع العربية.

وقالت طافش عبر ستوري حسابها على إنستغرام: “يرجى من المواقع والإخوة الصحفيين تقصي المصداقية قبل نشر أي خبر كيدي مفبرك وشكرا”، ليثار الجدل بشأن موضوع حبسها.

والأربعاء قالت تقارير إخبارية أن محكمة مصرية، أيدت الحكم الصادر بحبس نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه لإحدى المواطنات.

ورفضت محكمة “جنح مستأنف 6 أكتوبر” الاستئناف المقدم من الفنانة في حكم حبسها 3 سنوات.

وكانت نسرين طافش توجهت إلى مصلحة الطب الشرعى لاستكتابها أمام خبراء التزييف والتزوير، لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة.

وأسندت النيابة العامة للفنانة أنها بدائرة “الشيخ زايد” التابعة لمحافظة الجيزة بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجني عليها “نشوى صفاء الدين” بمبلغ 4 ملايين جنيه.

وقدم دفاع المجني عليها صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ، يتضمن أمرًا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومذيلا بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وذكرت أوراق القضية أن الفنانة أصدرت شيكًا بسوء نية، إذ توجهت مقيمة الدعوى إلى البنك لصرفه ففوجئت بأنه لا يقابله رصيد قابل للسحب مع علم المتهمة بالأمر.

وقضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وشهدت جلسة الأربعاء تغيب الفنانة نسرين طافش ودفاعها عن حضور الجلسة.