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رياضة

هذا ما قاله آدم الوناس لِمسؤولي نادي نابولي

علي بهلولي
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هذا ما قاله آدم الوناس لِمسؤولي نادي نابولي

يبقى مستقبل اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس يلفّه الغموض، قبل نحو أسبوعَين عن إسدال ستار سوق الانتقالات الصيفية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (24 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وأخبر آدم الوناس إدارة نادي نابولي أنه لن ينتقل إلى فريق آخر هذه الصائفة، ويرغب في البقاء أو تجديد العقد. بِاستثناء إذا استلم عرضا من نادٍ محترم ويخوض منافسة أوروبية. كما ذكرته صحيفة “كورييري دل ميتزوجورنو” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الثلاثاء.

وأبدت عدة أندية في الاستفادة من خدمات آدم الوناس هذه الأيّام، على غرار تورينو ومونزا وبارما من إيطاليا، وأولمبياكوس اليوناني، بل وصله أيضا عرض من نادي أطلنطا يونايتد الأمريكي، رفضها الدولي الجزائري كلّها جملة وتفصيلا.

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