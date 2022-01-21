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رياضة

هذا ما قاله أبو تريكة عن إقصاء المنتخب الجزائري

سليم.ع
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هذا ما قاله أبو تريكة عن إقصاء المنتخب الجزائري

وصف نجم المنتخب المصري محمد أبو تريكة، خروج المنتخب الجزائري من بطولة كأس أمم إفريقيا، من الدور الأول بالصدمة الكبيرة.

وقال نجم الكرة المصرية السابق، في الأستوديو التحليلي لشبكة “بي إن سبورتس” القطرية : “ما حدث في مواجهة ساحل العاج صدمة كبيرة بخروج حامل اللقب، وأتمنى أن تكون كبوة لمنتخب الجزائر وليس انهيارا”.

وأضاف أبو تريكة: “رأيت أسوأ منتخب للجزائر في ثلاث سنوات، خلال التسعين الدقيقة أمام ساحل العاج، وهناك العديد من الأخطاء الدفاعية، وأعتقد مهمة الجزائر تعقدت بعد الهدفين”.

وتابع أبو تريكة : “أتمنى من منتخب الجزائر أن يستفيد من الدرس، قبل المواجهة الفاصلة في كأس العالم، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية، وعدم تغيير هذه المجموعة، من أجل استعادة الثقة مرة أخرى “.

واختتم النجم السابق للمنتخب المصري حديثه عن المنتخب الجزائري، قائلا: “لا بد على الجهاز الفني للمنتخب الجزائري من المكاشفة والمصارحة، ولدى الجزائر الإمكانية للعودة مرة أخرى”.

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