هذا ما قاله أحمد العوضي عن عودته لياسمين عبدالعزيز!

علق الفنان المصري أحمد العوضي طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز على خبر عودتهما لبعضهما الذي اجتاح الشبكات بالقول إن القرار خاص جدا.

وقال أحمد العوضي في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك اليوم الخميس: “كل الامتنان لياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد وبيننا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه”.

وأضاف: “كلامنا واعترافنا بحبنا حتى بعد الانفصال.. معناه أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب، ولكنه معناه انتهاء النصيب، لكن رجوعنا أمر خاص جدا جدا جدا بيننا، فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر”.

وتابع: “ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك، وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا، وإجابة للسؤال: (كل واحد منكم بيحب تاني مبترجعوش ليه؟)، فإجابتي هي السؤال نفسه (لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا) ولكن كما قلت فهي أمور خاصه جدا جدا”.

وخاطب جمهوره قائلا: “عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة، وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدر كل مشاعر إخواتي اللي حبوا حبنا لبعض، لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب، ولو إحنا قدمنا لكم نموذجا طيبا في الحب فاحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات”.

وختم: “شكرا لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير وإن دل فهو يدل على طيب أصلكم وكرم أخلاقكم، وربنا يعمل اللي فيه الخير، وأخيرا كانت وتظل ياسمين هي الحب الوحيد والصادق في حياتي”.

وكان صديق مقرب من أحمد العوضي كشف لـ”العربية.نت”، أنه من المحتمل أن يكون قرار العودة قريباً للغاية، وسوف يعلنان عنه في وقت واحد، خاصة بعد تدخل الكثير من المقربين، من أجل عودتهما بعد تصريحات ياسمين مع إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”.

كما كشفت صديقة مقربة من ياسمين لذات الوسيلة الإعلامية أن السبب الرئيسي للانفصال هو فكرة الإنجاب.

ابنة فنان راحل تفجر مفاجأة

ومنذ أيام فجرت ابنة فنان راحل مفاجأة بشأن عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز لطليقها أحمد العوضي، بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني وهي تبكي أثناء الحديث عنه.

وكان نشطاء قد تساءلوا عن سبب إصرار ياسمين والعوضي على الانفصال بالرغم من الحب الكبير الذي يجمعهما لتدخل رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، على خط الجدل لتقول: «هما أصلا رجعوا لبعض».

وأضافت، عبر حسابها على فيسبوك: “لكل الهبيدة اللي ما وراهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس، واللي بيغلطوا في اتنين، معظم الناس وأولهم أنا بيحبهم كل واحد على حدا ومع بعض، أنا آه مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد تجاه قصة حب حلوة وكوبل كيوت ودمهم سكر، هما أصلا رجعوا لبعض وربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد”.

بكاء ياسمين عبد العزيز خلال حديثها عن طليقها أحمد العوضي

ومنذ أيام قلائل، أعرب ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن حيرتهم من بكاء الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال حديثها عن طليقها أحمد العوضي، متسائلين عن سبب تعنتهما وعدم عودتهما لبعضهما بوجود هذا الحب الكبير بينهما.

ولأول مرة بعد الطلاق الذي حدث منذ عدة أشهر بشكل مفاجئ، تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، عن تفاصيل انفصالها مع العوضي، مشيرة إلى عدد من الخلافات ومستبعدة الخيانة.

وبكت خلال حديثها عنه، قائلة: “أكيد كان فيه مشاكل قبل الطلاق.. وأنا مش بحب أحمد أنا بعشقه.. أنا لما حبيت أحمد اكتشفت إني مكنتش بحب قبل كده.. وإن أحمد هو أول حب في حياتي”.

وأضافت: “أحمد هو الحب الحقيقي.. أنا عن نفسي عملت استخارة وعمرة واللي ربنا رايده هيكون.. وعارفة إنه بيحبني وهو عارف إني بحبه”.

من جانب آخر علقت على توقع ليلى عبد اللطيف بطلاقها من الفنان أحمد العوضي بالقول: “طبيعي أي اتنين بيطلقوا بيكون فيه قبلها مشاكل وناس حوالينا عارفين وأكيد بلغوا.. ومافيش حد بيعلم الغيب إلا ربنا”.

وختمت: “فيه ناس مؤذية بقالهم سنين بيأذوني وربنا يجبلي حقي.. وأكيد لو خيانة أنا مش هسكت.. والجمهور الحقيقي اللي بيحبنا بيحبنا مع بعض.. فيه ناس قلبها أسود وحقودة مبيحبوش يشوفوا اتنين بيحبوا بعض.. ميعرفوش يعني إيه حب”.