هذا ما قاله أسطورة نادي روما عن نصف النهائي بين ريال مدريد والسيتي
قال أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي، أن مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، هي مباراة نهائية قبل الأوان.
وأضاف توتي: ” ريال مدريد ضد السيتي، إنها مباراة نهائية قبل الأوان، إنهما فريقان رائعان، وسأشجع ريال مدريد وآمل أن يذهبوا إلى النهائي”.
🗣 Francesco Totti: “Real Madrid is my second team and the club I’ve always cheered for.” pic.twitter.com/epjRctN7As
— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 23, 2023
وتابع: ” ريال مدريد هو فريقي الثاني والنادي الذي لطالما كنت أشجعه..ولدي علاقة خاصة مع لوكا مودريتش”.
📸🫱🏻🫲🏼 AS Roma’s legend Francesco Totti met the players at Valdebebas today. pic.twitter.com/iIpeaTjHuq
— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 23, 2023
وقام أسطورة نادي روما، الأحد، بزيارة المدينة الرياضية “الفالديبياس” مدريد، وكان متواجدا السبت بمدرجات سانتياغو بيرنابيو، أين تابع مباراة سيلتا فيغو.