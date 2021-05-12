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جواهر
وصفت ما يحدث في القدس بالجريمة

هذا ما قاله أفيخاي أدرعي بخصوص تغريدة هيفاء وهبي!

نادية شريف
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هذا ما قاله أفيخاي أدرعي بخصوص تغريدة هيفاء وهبي!

قال المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي أنّ الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صدقت بوصفها ما يحدث في غزة بـالجريمة ضد الانسانية.

واعتبر أدرعي في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن ما يحدث في غزة فعلا جريمة لكن بحق الأبرياء الذين يُستخدمون كدروع بشرية من قبل حركة “حماس، على حد وصفه.

هيفاء وهبي تعلّق على أحداث القدس وغزّة!

علّقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الاثنين 10 ماي، على الأحداث الأخيرة التي تشهدها مدينتي القدس وغزة، وذلك لأول مرة منذ بدء الصراع بين المقدسيين والصهاينة.

وقالت هيفاء من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها”.

وأرفقت تعليقها بـ “هاشتاغات” تعبّر عن موقفها الداعم لانتفاضة القدس ومقاومة غزة، ودعت لإنقاذ حي الشيخ جراح، كما فعل آلاف المسلمين عبر العالم.

ورحب ناشطون بموقف الفنانة المناصر للقضية الفلسطينية، وأمطروها بآلاف “اللايكات” والتعليقات الإيجابية خلا ساعات قصيرة من نشرها.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت مساء الاثنين حملة تضامنية كبيرة مع فلسطين عقب العدوان الصهيوني الذي أدى إلى مقتل 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات.

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التعليقات
6
  • الجزائر العميقة

    الحكام العرب الدي ييتكلم عليهم المعلق الوحيد أبو نواس ليسووا بعرب وما يهمهم هي الشكارة اللي بين أيديهم فالغرب درس عقلية العبر جييدا و وجدهم يشترون ببطونهم

    -1
  • حكيم

    هيفاء وهبي اشرف واكرم جدا من السديس امام الحرمين الساكت عن الحق الناطق بالباطل ومنن ال الشيخ ومن كل دعاة السلفية الوهابية حلفاء الصليبية والصهيونية العالمية . الفنانة هيفاء وهبي افضل من كل الحكام العرب الخونة عبيد نتنياهو وترامب ومن بعده بايدن هيفاء وهبي اثبتت علي انها امراة وهي بالف رجل الخزي والعار والشنار لحكام العرب ولعلمائهم الفاسدين عبيد الدرهم والدينار والريال والدولار والقصور والنساء والراقصات - نحن لا نقصد بكلامنا هذا العلماء الربانيين المخلصين والاوفياء لدينهم الصادقين المتواجدين بسجون الطغيان والظلم السعودي والبحريني والمصري -

    1
  • ب. محمد

    عجيب أمر هذه الأمّة !! قال خالقنا سبحانه وتعالى :{وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم}سورة محمّد. وقد تولّينا (راحت علينا). حديث:{سيأتي زمان على أمّتي لا يبقى من الإسلام إلاّاسمه ومن الإيمان إلاّ رسمه ومن القرآن إلاّ حرفه , همّهم بطونهم , دينهم دراهمهم , قبلتهم نسائهم, لا بالقليل يقنعون ولا بالكثير يشبعون}.

    0
  • حمدان

    غزه كلها عباره عن كتله بشريه يا ادرعي اذا رميت حجر يسقط على راس بشر فكيف يمكن ان تتكلم عن دروع بشريه ؟ التصريحات الغبيه تظهر مستوى الطقه السياسيه الاسرائيليه

    1
  • طارق بن رحال

    هيفا بغمزة ، تحرر غزة.

    0
  • ابونواس

    ..ماقالته وصرحت به الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي...لايتجرأ الكثير من(الحكام الأعراب)من قوله أو حتى الاشارة به....

    13

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