هذا ما قاله أفيخاي أدرعي بخصوص تغريدة هيفاء وهبي!
قال المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي أنّ الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صدقت بوصفها ما يحدث في غزة بـالجريمة ضد الانسانية.
واعتبر أدرعي في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن ما يحدث في غزة فعلا جريمة لكن بحق الأبرياء الذين يُستخدمون كدروع بشرية من قبل حركة “حماس، على حد وصفه.
صدقت #هيفا_وهبي بقولها أن ما يحصل في #غزة جريمة. جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الارهابيين وعلى رأسهم حماس. على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثم هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار فليس كل مرة تسلم الجرة
(هكذا تطلق حماس الصواريخ من بين الناس) https://t.co/aE5o8jh1nM
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021
هيفاء وهبي تعلّق على أحداث القدس وغزّة!
علّقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الاثنين 10 ماي، على الأحداث الأخيرة التي تشهدها مدينتي القدس وغزة، وذلك لأول مرة منذ بدء الصراع بين المقدسيين والصهاينة.
وقالت هيفاء من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها”.
وأرفقت تعليقها بـ “هاشتاغات” تعبّر عن موقفها الداعم لانتفاضة القدس ومقاومة غزة، ودعت لإنقاذ حي الشيخ جراح، كما فعل آلاف المسلمين عبر العالم.
ما يحصل في غزة جريمة في حق الانسانية
الله يحمي فلسطين الحبيبة واهلها 🇵🇸#القدس_ينتفض #غزه_تقاوم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 10, 2021
ورحب ناشطون بموقف الفنانة المناصر للقضية الفلسطينية، وأمطروها بآلاف “اللايكات” والتعليقات الإيجابية خلا ساعات قصيرة من نشرها.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت مساء الاثنين حملة تضامنية كبيرة مع فلسطين عقب العدوان الصهيوني الذي أدى إلى مقتل 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات.