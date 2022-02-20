هذا ما قاله أمير قطر عن زيارة الرئيس تبون

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، أنه يعتز بالعلاقات الأخوية مع الجزائر، مؤكدا أنه ناقش مع الرئيس عبد المجيد تبون سبل دعم العلاقات وكذا التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

وجاء في تغريدة للامير تميم “نعتز في قطر بعلاقاتنا الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، وأعمل مع أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين”.

واضاف “كما ناقشنا اليوم العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه وتفعيله في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية”.