هذا ما قاله أنشيلوتي عن إمكانية تدريب برشلونة

أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن تدريب فريق برشلونة ليس خيارا بالنسبة له، وذلك لولائه لريال مدريد، والذي وصفه بالنادي الأفضل في العالم.

ورغم كل التكهنات والأخبار حول الوجهة المقبلة لأنشيلوتي صاحب المسيرة المليئة بالإنجازات، إلا أنه استبعد تدريب الغريم التقليدي لريال مدريد.

وقال أنشيلوتي للصحافيين في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة فياريال السبت في الدوري الإسباني: “بالنسبة لي تدريب برشلونة مستحيل، بعد 1272 مباراة كمدرب، لا أحتاج إلى إثبات شيء”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “لا أرغب في تغيير نفسي، يجب عليك احترام تاريخي الشخصي وتاريخ الأندية”.

وأوضح: أنا محبوب وأشعر بالأمان هنا لذلك لا يوجد سبب بالنسبة لي للتحول من ريال مدريد إلى برشلونة.