هذا ما قاله إبراهيموفيتش عن منتخب الرأس الأخضر

أشاد النجم السابق لمنتخب السويدن زلاتان إبراهيموفيتش بالأداء الذي قدمه منتخب الرأس الأخضر في مونديال 2026 .

وقال إبراهيموفيتش بعد إقصاء منتخب الرأس الأخضر أمام الأرجنتين: “إنه منتخب يمثل جزيرة صغيرة، بأحلام كبيرة، وكان على وشك إسقاط عملاق بحجم الأرجنتين”.

وأضاف النجم السويدي السابق: “ما حققه هذا المنتخب أصبح جزءا من تاريخ كرة القدم، كدت أن أبكي لأنني لا أحب مثل هذه اللحظات”.

وتابع إبراهيموفيتش: ” لم يفوزوا بكأس العالم، لكنهم كتبوا قصة ستبقى خالدة، وعندما يعودون إلى بلادهم سيجدون شعبا كاملا في إستقبالهم”.