هذا ما قاله إعلام جيبوتي عن مباراة الجزائر

أكدت عدة صحف جيبوتية، أن مباراة الجزائر ورغم أنها شكلية، بالنسبة لمنتخبهم، إلا أنها تعد فرصة لمحو آثار الهزيمة الثقيلة المسجلة في الجولة الأولى من التصفيات..

وقالت وكالة أنباء جيبوتي، لدى تطرقها إلى المباراة، أن المواجهة ستكون بمثابة فرصة للظهور بوجه جيد أمام أبطال إفريقيا، ينسي جماهير جيبوتي في الأداء الضعيف والنتيجة الثقيلة التي تكبدوها في المباراة الأولى بثمانية أهداف دون رد.

وذهبت عدة صحف جيبوتية، منها الوطن، إلى التأكيد على ضرورة تقديم مستوى محترم، خاصة بعد تغيير المدرب، بإقالة الفرنسي جوليان ميت، وتعويضه بالمدرب المؤقت حسن مرانه.

وانهزم منتخب جيبوتي في كل المباريات السابقة، حيث يتذيل المجموعة الأولى بدون رصيد، قبل آخر مواجهتين من التصفيات أمام الجزائر والنيجر.