-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله إعلام جيبوتي عن مباراة الجزائر

سليم.ع
  • 4645
  • 0
هذا ما قاله إعلام جيبوتي عن مباراة الجزائر

أكدت عدة صحف جيبوتية، أن مباراة الجزائر ورغم أنها شكلية، بالنسبة لمنتخبهم، إلا أنها تعد فرصة لمحو آثار الهزيمة الثقيلة المسجلة في الجولة الأولى من التصفيات..

وقالت وكالة أنباء جيبوتي، لدى تطرقها إلى المباراة، أن المواجهة ستكون بمثابة فرصة للظهور بوجه جيد أمام أبطال إفريقيا، ينسي جماهير جيبوتي في الأداء الضعيف والنتيجة الثقيلة التي تكبدوها في المباراة الأولى بثمانية أهداف دون رد.

وذهبت عدة صحف جيبوتية، منها الوطن، إلى التأكيد على ضرورة تقديم مستوى محترم، خاصة بعد تغيير المدرب، بإقالة الفرنسي جوليان ميت، وتعويضه بالمدرب المؤقت حسن مرانه.

وانهزم منتخب جيبوتي في كل المباريات السابقة، حيث يتذيل المجموعة الأولى بدون رصيد، قبل آخر مواجهتين من التصفيات أمام الجزائر والنيجر.

مقالات ذات صلة
تشكيلة مدروسة ومفاجآت بالجملة أمام منتخب جيبوتي

تشكيلة مدروسة ومفاجآت بالجملة أمام منتخب جيبوتي

الرئيس تبون يعزي في وفاة الملاكم لوصيف حماني

الرئيس تبون يعزي في وفاة الملاكم لوصيف حماني

عملية بيع تذاكر مباراة بوركينافاسو تنطلق وسط إقبال كبير للأنصار وتنظيم محكم

عملية بيع تذاكر مباراة بوركينافاسو تنطلق وسط إقبال كبير للأنصار وتنظيم محكم

بلماضي ينتقل إلى الجانب التكتيكي ويركز على الهجوم

بلماضي ينتقل إلى الجانب التكتيكي ويركز على الهجوم

.. الحسم هذا الثلاثاء

.. الحسم هذا الثلاثاء

هذه آخر تحضيرات “الخضر” في القاهرة قبل مواجهة جيبوتي

هذه آخر تحضيرات “الخضر” في القاهرة قبل مواجهة جيبوتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد