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رياضة

هذا ما قاله إيتو عن الجزائر

علي بهلولي
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هذا ما قاله إيتو عن الجزائر

تحدّث المسؤول صامويل إيتو رئيس اتحاد الكاميرون لِكرة القدم مساء الثلاثاء، عن المنتخب الوطني الجزائري.

ونشر صامويل إيتو تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “نستقبل بِكلّ سرور منتخب الجزائر، ومرّة أخرى في الكاميرون”. في إشارة إلى حضور “الخضر” بِهذا البلد الإفريقي لِأوّل مرّة في جانفي الماضي، لِخوض “كان” 2022.

وأضاف: “طموح لاعبي المنتخب الوطني الكاميروني وقدرتهم كبيران قبل هذا الجمعة”.

وتستضيف الكاميرون المنتخب الوطني الجزائري مساء الـ 25 من مارس الحالي، بِرسم ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022.

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