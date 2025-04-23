هذا ما قاله الأمين العام لـ”الفاف” عن الحكم الدولي مصطفى غربال

تحدث الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نذير بوزناد، عن قضية الحكم الدولي مصطفى غربال.

وقال بوزناد، على هامش اجتماع رئيس “الفاف” مع رؤساء الأندية: بخصوص حالة الحكم غربال، وكما تطرق لها رئيس لجنة التحكيم خلال الاجتماع، فهو يعد من بين أحسن الحكام افي الجزائر”.

وأضاف الأمين العام لـ”الفاف”:” أخطأ غربال أو لم يخطئ، وأنا لست مختصا في التحكيم، فستطبق عليه نفس الإجراءات التي تطبق وفقا للقانون الداخلي الذي يخضع له الحكام الفيدراليين والدوليين”.

وشدّد بوزناد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشعبية وتحطيم الأمور الجيدة، حيث قال في هذا السياق: ” كفاعلين ومسؤولين في كرة القدم يجب أن ندعم الأحسن، كما علينا تجنب الانسياق وراء الأمور الشعبوية، حتى لا نحطم الأمور الجيدة..”.