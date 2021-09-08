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رياضة

هذا ما قاله الإعلام البوركينابي بعد تعادل “الخيول” مع “الخضر”

سليم.ع
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هذا ما قاله الإعلام البوركينابي بعد تعادل “الخيول” مع “الخضر”

أشادت مختلف وسائل الإعلام البوركينابية، بالتعادل الذي حققه منتخب بلادهم أمام أبطال إفريقيا في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

وكتبت صحيفة “سيدوايا سبور” في الصفحة الأولى ” الخيول يمسكون الأفناك”، وأكدت أن منتخب بوركينافاسو تمكن من كبح أبطال إفريقيا، في مباراة أظهروا فيها إرادة كبيرة.

وذهب عدد من الإعلاميين البوركينابيين في نفس السياق، حيث أشادوا بالتعادل المحرز أما “الخضر”، وكتب الإعلامي البوركينابي أبلام غناميسو، عبر صفحته على “تويتر” : “لا أجد الكلمات التي تعبر عن هذا المكسب، هنيئا للمنتخب، والقادم أفضل”.

وقالت الصحيفة الإلكترونية البوركينابية ” لو فاسو نات”، أن نتيجة التعادل بالنسبة للمنتخب الجزائري، هي بمثابة الإخفاق، مبدية تفاؤلها بتقديم المنتخب البوركينابي أداء أفضل في الجولات المقبلة لتحقيق هدف التأهل إلى المونديال.

وأجمعت الصحف البوركينابية، على أن منتخب بوركينافاسو، تألق أمام أبطال إفريقيا، وفرض منطقه خاصة في المرحلة الثانية من المباراة، وأشادت بالمدرب كامو الذي نجح في معاينة المنتخب الجزائري وإعداد الخطة اللازمة.

من جهتها الجمعية البوركينابية للاعبي كرة القدم، هنأت “الخيول” على نتيجة التعادل أمام المنتخب الجزائري، ووصفت أداء منتخب بلادها بالرائع، متمنية المواصلة بنفس الإرادة في المباريات المقبلة.

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التعليقات
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  • رضا

    أفشل وزارة هي وزارة الشباب و الرياضة ، موظفون يشتغلون في البزنسة و لا يهتمون بعملهم ، بل يقومون بأخذ أقاربهم في مكان الرياضيين المتألين ، و لا يقيمون أي اعتبار للأبطال ، و أنهم لا يتذكرون ان من أجلهم وجدت الوزارة و جميع موظفيها ... يجب الصرامة في معالجة هذه الوضعية المزرية .

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