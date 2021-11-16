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رياضة

هذا ما قاله الإعلام البوركينابي عن مباراة الجزائر

سليم.ع
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هذا ما قاله الإعلام البوركينابي عن مباراة الجزائر

تطرقت الصحف البوركينابية للمباراة الهامة التي تجمع المنتخب الجزائري بضيفه منتخب بوركينافاسو، وأجمعت في مقالاتها على ضرورة تحقيق الفوز، الذي حسبها يبقى أمرا يمكن تجسيده على أرضية ملعب تشاكر.

وأكدت صحف بوركينابية، أن منتخب “الخيول” أمام لحظة الحقيقة، مؤكدة على ضرورة دخول المباراة منذ بدايتها من أجل التسجيل وتحقيق الفوز.

وقالت أن أشبال كامو مالو قادرون على تحقيق الفوز في مباراة لن يكون فيها الضغط عليهم، لأنهم ليس لديهم ما يخسرونه، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام النيجر.

وسلطت حصة رياضية، لقناة “أر تي بي” البوركينابية، الضوء على آخر تحضيرات منتخب “الخيول”، وفي تقريرها عن المباراة أكدت على ضرورة التألق في الجزائر، شرط التركيز جيدا وغلق المنافذ أمام مهاجمي “الخضر”.

أما صحيفة “بوركينا 24 ” فسلطت الضوء على الندوة الصحفية التي نشطها الناخب الوطني جمال بلماضي، وعنونت مقالها بـ:” بلماضي يستفز كامو مالو”.

ورأت الصحيفة في حديث بلماضي عن التشكيلة الأساسية لمنتخب الخيول بمثابة استفزاز للمدرب والمنتخب البوركينابي.

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