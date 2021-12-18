هذا ما قاله الإعلام التونسي قبل النهائي أمام “الخضر”

أبدت الصحف التونسية الصادرة السبت، تفاؤلا كبيرا قبل لقاء نهائي كأس العرب بين “نسور قرطاج” والمنتخب الجزائري.

كما عبّرت مختلف العناوين الصحفية عن ثقتها في قدرة أشبال المدرب منذر الكبير في حصد اللقب العربي.

وعنونت صحيفة “الشروق” التونسية، في الصفحة الأولى: “اليوم أمام الجزائر في كأس العرب.. نريد الذهب يا أبطال العرب”.

وأرفقت “الشروق” العنوان، بصورة وجها لوجه، بين نجمي المنتخبين، حنبعل المجبري ويوسف بلايلي.

أما جريدة “الصحافة اليوم” فعنونت بـ: “تونس والجزائر في نهائي كأس العرب.. أفضل نهاية في أفضل نسخة”.

ومن جهتها عنونت “الصباح نيوز”، موضوعها حول نهائي كأس العرب بين تونس والجزائر بـ: “اليوم ضد الجزائر..نريد الكأس يا أبطال”.

وأضافت “الصباح نيوز” أن منتخب تونس سيحظى في ملعب البيت، بمساندة 22 ألف مناصر تونسي، لمساندة رفقاء المساكني من أجل إحراز اللقب العربي.

وأكدت الصحف التونسية على جاهزية المنتخب التونسي للظفر بالكأس العربية، كما أدرجت في مواضيعها تصريحات للمدرب منذر الكبير، وأكدت أن المنتخب التونسي تمكن شيئا فشيئا من استعادة توازنه، ليتمكن من بلوغ النهائي، بعد مشوار جيد.

من جهتها الجماهير التونسية وفي تصريحاتها على مختلف القنوات، أكدت على العلاقة القوية بين الشعبين، والروح الرياضية التي ستسود داربي الأشقاء، قبل أن تعبر عن احترامها للمنتخب الجزائري، وتتمنى تتويج تونس.