هذا ما قاله الإعلام الرياضي العالمي عن خسارة “الخضر”

لم تمر الهزيمة التي مني بها “الخضر” أمام غينيا الاستوائية مرور الكرام، على الإعلام العالمي، الذي وصف نتيجة المباراة بـ”المفاجأة المدوية”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها حول هزيمة “الخضر”، أن رياض محرز نجم مانشستر سيتي ونجوم المنتخب الجزائري يواجهون خطر الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا عقب لقاء غينيا الاستوائية.

وأضافت الصحيفة بأن هزيمة الجزائر، من أكبر مفاجآت البطولة القارية، خاصة أن صاحب الهدف هو إيستيان أوبيانغ الذي يلعب في دور القسم الخامس الإسباني.

و من جهتها، شددت “بي بي سي” على ضرورة أن ينجح المنتخب الجزائري في الفوز على كوت ديفوار في الجولة الأخيرة للاحتفاظ بفرصة التأهل للدور ثمن النهائي.

أما صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فقالت عن هزيمة المنتخب الجزائري: ” المنتخب الجزائري يملك نقطة واحدة من مبارتين، وكل شيئ سيلعب في مباراة كوت ديفوار”.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن الهزيمة أمام غينيا الإستوائية جعلت الجزائر تواجه خطر الإقصاء، وعنونت تقريرها حول المباراة بـ: “الجزائر في خطر”.

وقال موقع قول العالمي، في تقرير له حول خسارة المنتخب الجزائري: ” لم يكن أشد المتشائمين من عشاق الجزائر يتوقع بداية أسوأ من بداية الخُضر في مسابقة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون”.

وأضاف ذات الموقع: ” الأمور الآن باتت متشابكة، والتأهل لم يعد مضمونًا عكس التوقعات لكتيبة جمال بلماضي، التي أبدعت على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

أما “بين سبورت”، فعنونت تقريرها عن هزيمة المنتخب الجزائري بـ: ” غينيا الإستوائية تفاجئ الجزائر وتنهي سلسلتها التاريخية”.

وقالت : “هذه أول خسارة لمنتخب الجزائر بعد سلسلة من 35 مباراة دون هزيمة تخللها الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا النسخة الفائتة.

وأضافت “بين سبورت”: “كانت الجزائر تتطلع لتحطيم رقم إيطاليا بعدد المباريات دون هزيمة (37 مباراة) لكن سوء التركيز تارة والحظ تارة أخرى منعها من الخروج بنقطة التعادل على الأقل”.