هذا ما قاله الإعلام العماني عن زيارة السُّلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر

وصفها بـالتاريخية الناجحة:

غادر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان يوم أمس الإثنين، 5 ماي، الجزائر بعد زيارة الدولة التي قام بها والتي دامت يومين.

تناولت الصحافة العمانية الزيارة التي وصفتها صحيفة “عمان” بـ”الزيارة التاريخية الناجحة”، وكتبت في مقال بعنوان “عُمان والجزائر.. شراكة استراتيجية بجذور تاريخية” بأن الزيارة “تتويج للمسار المتنامي في العلاقات بين عُمان والجزائر الذي بدأ مع زيارة الرئيس عبدالمجيد تبون لمسقط في أكتوبر 2024، ومرّ بانعقاد اللجنة المشتركة في يونيو من العام نفسه، ليصل اليوم إلى مرحلة «تكثيف الشراكة الاستراتيجية» في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، وصناعة السيارات، والدواء، والأسمدة، وغيرها. وفي وقت تتقلص فيه آفاق التكامل الاقتصادي العربي، تشكّل هذه المشاريع نموذجا واقعيا لما يمكن أن تفعله الإرادة السياسية إذا ما توافرت الرؤية والاتساق.”

صحيفة “الوطن” من جانبها وفي مقال لها اليوم بعنوان “تعميق أواصر الشراكة وتعزيز الحضور العربي“، عادت إلى الزيارة وقالت إنها جاءت “لتؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات العمانيّة الجزائريّة، ليس فقط على المستوى السِّياسي، بل امتدّت لتطول عمق الشّراكة الاقتصاديّة، والبعد الثّقافي، وتوحيد الرُؤى إزاء قضايا الإقليم والعالم، فقد حملت الزِيارة طابعا استثنائيا، فهي أوّل زيارة «دولة» لعاهل عماني إلى الجزائر منذ سنوات”، كما وصفت الزيارة بأنها تشكل “محطَّة فارقة في تاريخ العلاقات بَين البلدين”، مشيدة بالاستقبال الحافل الّذي حظي به السلطان هيثم بن طارق والذي يعبر، تقول الصحيفة “عن المكانة الكبيرة التي تحظى بها سلطنة عُمان لدَى القيادة الجزائريّة، كما عكستِ المحادثات التي جرت بين القائديْن، سواء الثنائيّة أو الموسّعة مستوى الانسجام والتَّفاهم المُتبادل.”

كما اعتبرت الصحيفة أن القرارات والاتفاقيَّات الّتي اتّخذت خلال الزِيارة “تعكس إرادة مشتركة لفتح آفاق أوسع من التَّعاون، يلبي طموحات وتطلّعات الشّعبين الشّقيقين العُماني والجزائري.”

أما صحيفة الرؤية من جهتها، وفي مقال تحت عنوان “عُمان والجزائر.. علاقات تاريخية راسخة” فكتبت “إن عُمان والجزائر تربطهما الكثير من المواقف المشتركة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية؛ إذ إنَّ رؤى البلدين تنطلق من إيمانهما المشترك بأهمية الحوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”