هذا ما قاله الإعلام القطري عن مباراة الجزائر

نالت مباراة نصف نهائي كأس العرب التي تجمع سهرة الأربعاء بين قطر والجزائر، اهتماما كبيرا من طرف الصحافة القطرية، التي وإن اختلفت في عناوينها، فإنها اتفقت على ضرورة التأهل إلى النهائي..

وقالت صحيفة “الشرق”، لدى تطرقها إلى المواجهة المنتظرة بين المنتخبين القطري والجزائري، أن مباراة الجزائر طريق “العنابي ” إلى النهائي، وعنونت الصفحة الأولى بـ”الجزائر طريق منتخبنا إلى البيت”.

أما صحيفة “الراية”، فقد أشادت بالمشوار المحقق من طرف منتخب قطر لحد الآن، مبدية تفاؤلها بقدرة رفقاء أكرم عفيف على لتأهل، وعنونت الصفحة الأولى المخصصة للرياضة بـ” خطوة حاسمة قبل الخاتمة”.

صحيفة “العرب” بدورها، ركزت على مواجهة قطر والجزائر، وعنونت صفحتها الأولى : “العنابي يصطدم بمحاربي الصحراء في أقوى لقاء”، وقالت الصحيفة أن لقاء اليوم يعد الثاني للمدرب الإسباني سانشيز الذي سبق وأن واجه “الخضر” وديا في 2018 .

وأضافت”العرب” أن مدرب منتخب قطر يعرف كل صغيرة وكبيرة عن منتخب الجزائر، كما قالت ذات الصحيفة، أن تواجد هداف المنتخب المعز علي، يبعث على التفاؤل وعلى قدرة المنتخب على التأهل.

أما صحيفة “الوطن” فعنونت بـ” قدها وقدود”، وأكدت أن “العنابي” يصطدم بـ”الخضر” في نصف نهائي ناري، وصراع تكتيكي مرتقب بين سانشيز وبوقرة، وأكدت “الوطن” على ضرورة الحذر في المباراة، والتعامل مع المنافس بالجدية اللازمة من أجل التأهل.

وأجمعت الصحف القطرية على ضرورة حضور الجماهير القطرية بقوة، والوقوف مع المنتخب إلى آخر دقيقة من اللقاء، من أجل مساندته لتحقيق التأهل.