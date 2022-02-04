هذا ما قاله الإعلام الكاميروني عن إقصاء “الأسود غير المروضة”

عبّرت مختلف وسائل الإعلام الكاميرونية عن حسرتها بعد إقصاء “الأسود غير المروضة” في نصف النهائي أمام المنتخب المصري..

وسيطرت حالة من الحزن والحسرة على الصحف ووسائل الإعلام الكاميرونية، حيث عنونت صحيفة “اكتوكاميرون” بـ: ” مصر في النهائي! الكاميرون خارج المنافسة”.

وقالت الصحيفة في تقريرها عن المباراة: “مصر تتأهل وستواجه السنغال يوم الأحد! خيبة أمل كبيرة للكاميرون”.

وأشادت الصحيفة بحارس مرمى مصر، أبوجيبل، وقالت: ” “الفراعنة أثبتوا أنهم أقوى، وحارسهم كان رائعا في ركلات الترجيح”.

ومن جهتها قالت صحيفة “كاميرون اكتويل”: ” إنها نهاية قاسية للغاية بالنسبة للكاميرونيين الذين لن يفوزوا بالتالي باللقب السادس بينما ستتاح الفرصة للمصريين لزيادة سيطرتهم من خلال انتزاع انتصارهم الثامن في كأس إفريقيا”.

وعنونت صحيفة “ريبيبليك”، تقريرها عن المباراة: “مصر تتغلب على الكاميرون وتتحدى السنغال في النهائي”.

وقالت: ” الأسود التي لا تقهر، لن تحقق الهدف الذي حددته وهو التتويج باللقب على أرضيها، حيث حلمت الكاميرون بالوصول إلى النهائي ولكن الأسود فشلت في الوصول إلى النهائي”.

أما شبكة “كام فوت” فقالت: ” مصر نجحت في تعويض خسارة نهائي 2017 أمام الكاميرون، وكانت طريقتهم هي الرابحة”.