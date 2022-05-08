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رياضة

هذا ما قاله الإعلام الكاميروني عن قرار الفيفا الجديد

س.ح
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هذا ما قاله الإعلام الكاميروني عن قرار الفيفا الجديد

أثار قرار الاتحادية الدولية لكرة القدم الرافض لإعادة المواجهة بين الجزائر والكاميرون، ضجة واسعة لدى الإعلام الكاميروني تراوحت بين السخرية والتهكم، ووصلت حد التشفي.
في السياق نشرت صحيفة “CFOOT” الكاميرونية، تعليقا ساخرا على صفحتها في منصة فيسبوك، واصفة جماهير المنتخب الوطني “بالبكائين”، واستمرت بإستفزاز الجزائريين بدعوتهم لتشجيع المنتخب الكاميروني في نهائيات كأس العالم 2022.

أما موقع “أكتو فوت” فقد أكد أن إعادة المباراة كان وهما منذ البداية، ووصف قرار هيئة كرة القدم بأنه طرد للجزائر، قائلا :”من الواضح أن هيئة إدارة كرة القدم طردت الجزائر. ونتيجة لذلك، لن تعاد مباراة الجزائر والكاميرون”.
وفي سطور خلفها الكثير من التشفي أضاف الموقع: “على الجزائر أن يقلبوا الصفحة للتركيز على تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار”.

في حين نعت موقع “كام فوت” طلب الجزائريين بإعادة المواجهة بالضوضاء، مشيرا إلى انه غير نزيه منذ البداية ، قائلا:”هكذا يفهم “كام فوت” أنه على الرغم من الضوضاء والتظاهرات المبكرة ، يرى الفيفا أن طلب الجزائر غير نزيه”.
وتجدر الإشارة أن الفاف التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية بملف آخر بشأن المباراة، حسب ما أفادت به تقارير إعلامية.

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