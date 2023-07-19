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هذا ما قاله الإعلام المغربي بشأن إدراج صورة الأمير عبد القادر في أغنية بطمة!

نادية شريف
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هذا ما قاله الإعلام المغربي بشأن إدراج صورة الأمير عبد القادر في أغنية بطمة!
وكالات
الفنانة المغربية دنيا بطمة تضع خيط الروح الجزائري

برّر الإعلام المغربي إدراج صورة الأمير عبد القادر في أغنية “خربوشة” بالقول أن الفنانة دنيا بطمة خلطت بينه وبين “القايد” الشهير عيسى بن عمر.

وقال مصدر مقرب من دنيا بطمة في تصريحات لـ”عربي بوست” إن المغنية المغربية لم تقصد الإساءة للأمير عبد القادر، والخطأ كان تقنياً لا أقل ولا أكثر.

وأضاف أن التقني الذي قام بإعداد الفيديو (الآرت وورك) استعمل صورة الأمير عبد القادر اعتقاداً منه أنه القايد عيسى.

ووصف نشطاء مغاربة الخطأ بالجسيم، حيث طالبوا الفنانين بمزيد من الحرص والوعي، وتثقيف أنفسهم بدل الاهتمام بالمظاهر وعمليات التجميل.

وتلقت المغنية المغربية دنيا بطمة، مؤخرا، صفعة قوية من طرف إدارة يوتيوب بسبب الأمير عبد القادر الذي أدرجت صورته في كوفر أغنية “خربوشة”.

وكانت بطمة قد أثارت الجدل بنشرها عبر قناتها على يوتيوب كوفر “خربوشة” الذي يحوي صورة للأمير عبد القادر مع كلمات تندرج ضمن الأغنية توحي بالإساءة إليه.

وتفاجأ جمهور المغنية المغربية بحذف الكوفر أياما قليلة بعد نشره بالرغم من المشاهدات الكبيرة التي حققها، حيث احتل المركز الخامس ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة الرقمية.

وأكد نشطاء أن الجزائريين هم من كانوا وراء حملة التبليغ لحذف الفيديو بسبب الإساءة لأحد رموز الدولة الجزائرية وأيضا بسبب الإصرار على سرقة التراث الجزائري المتمثل في خيط الروح على جبين بطمة.

وتساءل الكثيرون ما دخل الأمير عبد القادر في أغنية “خربوشة” التي تعتبر واحدة من الأغاني التي نقلت قصة مقاومة قبيلة أبناء زيد ضد ظلم القائد عيسى بن عمر، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر في مدينة آسفي المغربية.

وأكد جزائريون أن بطمة قامت بوضع خيط الروح وصورة الأمير عبد القادر كي تتصدر الترند ويحقق عملها نجاحا، لذلك تعالت الأصوات بالتبليغ عنها لحذف الفيديو بدل انتشاره.

وأطلقت دنيا بطمة أغنية “خربوشة” بتوزيع جديد، وهي عبارة عن كشكول شعبي مغربي، حيث تصدرت خلال الأسبوع الماضي، “الترند” عبر “تيك توك” عقب تسريبها من طرف طليقها المنتج البحريني، محمد الترك، أثناء ظهوره في بث مباشر.

بحسب المؤرخين والباحثين في الثقافة والفنون الشعبية المغربية، فإن خربوشة هي لقبٌ للشاعرة الشعبية المغربية حادّة الزيدية الغياثية من قبيلة أبناء زيد، وقد لقبت بذلك نسبة إلى ما ارتسم على وجهها من آثار وندب ناتجة عن إصابتها بمرض الجدري، وبعضهم يلقبها بكرّادة، أي ذات الشعر المجعد.

أما القائد عيسى بن عمر، فهو ذلك الرجل القوي ذو السلطة والجبروت والمال، كان محبا للعيطة والفن والغناء، وكان يمنح العطايا من الذهب والماشية لمن يعجبه غناؤه، لكن خربوشة جاءته من حيث لا يحتسب، وقاومت ظلمه بالفن الذي يحب.

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