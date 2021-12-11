هذا ما قاله الإعلام المغربي عن مواجهة الجزائر

نالت مباراة ربع نهائي كأس العرب التي تجمع الجزائر بالمغرب سهرة السبت، اهتماما كبيرا من طرف الصحف المغربية والمواقع، كما صنعت الحدث على مستوى مختلف القنوات الرياضية العربية.

وعنونت صحيفة المنتخب المغربية، موضوع المباراة بالموعد الكبير، وأضافت أن “الأسود أمام الثعالب تخرج المخالب”، وحفزت أسود الأطلس بعبارة “هيا يا أسود ازأروا أمنحونا أجمل ميعاد في ليلة الأعياد”.

وتطرقت ذات الصحيفة الرياضية، إلى أرقام المنتخب المغربي في دور المجموعات والتي وصفتها بالكبيرة، مقارنة مع باقي المنتخبات.

وعنونت جريدة الصباح، على مواجهة المغرب والجزائر، تحت عنوان “الداربي المغربي يحبس الأنفاس”.

أما جريدة المساء المغرية فعنونت بمنتخب الرديف يسعى لهزم الجزائر.

وتداولت أغلب الصحف المغربية أهم ما قاله المدرب المغربي الحسين عموتة، في الندوة الصحفية، وتأكيده على أن المنتخب المغربي جاهز لكل السيناريوهات التي قد تحملها المباراة.

من جهتهم محللو القنوات التلفزيونية وضيوف الحصص الرياضية على مختلف جنسياتهم، أجمعوا على قوة المباراة بين منتخبين مرشحين للتتويج.

وتطرق العديد من المحللين إلى تاريخ المواجهات الذي يصب في صالح المغرب، ورجحوا كفة أسود الأطلس على المنتخب الجزائري، بالنظر إلى الانسجام الكبير بين عناصر المنتخب والاستقرار في المستوى في اللقاءات الثلاثة السابقة.

ووصف بعض المحللين مباراة السبت بمباراة كسر العظام، وتوقع عدد منهم اعتماد المنتخب الجزائري على المرتدات وعدم العمل على الاستحواذ على الكرة.