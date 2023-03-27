هذا ما قاله البدري عن الوفاق والأهلي المصري بعد الالتحاق بالصفاقسي

عبّر المدرب الجديد للصفاقسي، حسام البدري، عن سعادته كونه أول مدرب مصري يعمل بالدوري التونسي.

وقال البدري في تصريحات عبر فضائية “أون تايم سبورتس”: “أخوض تجربة جديدة وأنا سعيد بها للغاية، وتضاف لمحطاتي السابقة في ليبيا، والجزائر، والسودان، وكوني أول مدرب مصري يتولى مهمة فريق بالدوري التونسي، أمر يسعدني للغاية”.

وأضاف البدري: “بعد منتخب مصر فضلت السفر للخارج، وخضت تجربة ناجحة مع وفاق سطيف رغم الظروف الصعبة، ونجحت في تكوين فريق جيد لكن الظروف المادية حالت دون استمراي مع الفريق”.

وتابع المدرب السابق للوفاق: “تلقيت عدة عروض في مصر، لكنها كانت من أندية لا تتمتع بالاستقرار لذا فضلت الانتظار ..”.

وقال أيضا: “قضيت فترة ناجحة جدا مع الأهلي، وحققت أرقاما قياسية مع الفريق بالدوري، كما توجنا بألقاب في كأس مصر والسوبر ووصلنا لنهائي إفريقيا”.

وواصل: “لم أستمر مع المنتخب المصري، لكنني حققت هدفي الأول بالتأهل لكأس أمم أفريقيا، وكنا نسير بشكل جيد في تصفيات كأس العالم، ورحلت بسبب اختلاف في وجهات النظر”.

وختم البدري: “حلمي هو العودة لبيتي النادي الأهلي، وكذلك منتخب مصر، لأنني لم أكمل مسيرتي وأحقق أحلامي بشكل كامل، لكن الآن أتمنى أن أخوض تجربة ناجحة مع الصفاقسي”.