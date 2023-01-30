هذا ما قاله التونسي حقي عن حظوظ الجزائر في التتويج بالشان

قال الدولي التونسي السابق كريم حقي، أن المنتخب الجزائري أثبت قوته في المباريات السابقة، مضيفا أنه قادر على المرور إلى النهائي والتتويج بالشان.

وأضاف التونسي حقي في تصريحات لموقع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم: ” مستوى الشان في تحسن من مباراة أخرى، وهناك منتخبات أثبتت مستواها الجيد، على غرار منتخب الجزائر القادر على بلوغ النهائي والتتويج”.

وتأسف الدولي التونسي السابق، على غياب تونس، عن الشان، حيث قال: ” تمنينا تواجد تونس في البطولة، لكن للأسف ذلك لم يحدث، وإن شاء الله ستكون حاضرة في البطولات القادمة”.

كما أكد الدولي التونسي السابق أن الشان فرصة للاعبين المحليين من أجل الرفع من مستواهم، وأن كل لاعب محلي يرغب في المشاركة.