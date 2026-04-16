هذا ما قاله الجزائري غربال بعد اختياره ضمن قائمة حكام مونديال 2026

تحدث الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال عن اختياره ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026.

وقال غربال في تصريحات للصفحة الرسمية لـ”الفاف”: ” الحمد لله تم اخياري ضمن قائمة الحكام الذين سيشاركون في مونديال 2026، في ثاني مشاركة لي في إدارة لقاءات كأس العالم”.

وأضاف غربال: “أشكر كل من ساندني، وأشكر “الفاف” واللجنة المركزية للتحكيم، على مساندتها المطلقة لي”.

وتابع: ” إن شاء الله أكون في مستوى كل من وضع في الثقة، وأمثل الجزائر أحسن تمثيل في المونديال”.

ويتلقى غربال إشادة كبيرة بفضل تألقه في إدارة المباريات، وآخرها كان لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي وصان داونز الجنوب إفريقي.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثي الجزائري المتكون من الحكم الرئيسي مصظفى غربال، والمساعدين عباس أكرم زرهوني ومقران ڨوراري، ضمن القائمة المعنية بالمشاركة في إدارة لقاءات مونديال 2026 .