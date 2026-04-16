هذا ما قاله الجزائري غربال بعد اختياره ضمن قائمة حكام مونديال 2026

عمر سلامي
  • 287
مصطفى غربال

تحدث الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال عن اختياره ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026.

وقال غربال في تصريحات للصفحة الرسمية لـ”الفاف”: ” الحمد لله تم اخياري ضمن قائمة الحكام الذين سيشاركون في مونديال 2026، في ثاني مشاركة لي في إدارة لقاءات كأس العالم”.

وأضاف غربال: “أشكر كل من ساندني، وأشكر “الفاف” واللجنة المركزية للتحكيم، على مساندتها المطلقة لي”.

وتابع: ” إن شاء الله أكون في مستوى كل من وضع في الثقة، وأمثل الجزائر أحسن تمثيل في المونديال”.

ويتلقى غربال إشادة كبيرة بفضل تألقه في إدارة المباريات، وآخرها كان لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي وصان داونز الجنوب إفريقي.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثي الجزائري المتكون من الحكم الرئيسي مصظفى غربال، والمساعدين عباس أكرم زرهوني ومقران ڨوراري، ضمن القائمة المعنية بالمشاركة في إدارة لقاءات مونديال 2026 .

مقالات ذات صلة
قرار غربال بإلغاء هدف الترجي التونسي كان صحيحا

عوار ومحرز يتنافسان على لقب رابطة أبطال آسيا

عوار ومحرز يتنافسان على لقب رابطة أبطال آسيا

هل تسرعت الاتحادية باقتراح تمديد عقد بيتكوفيتش؟

هل تسرعت الاتحادية باقتراح تمديد عقد بيتكوفيتش؟

رياض محرز مرشّح لهذه الجائزة

رياض محرز مرشّح لهذه الجائزة

هذا النادي يُريد انتداب غجميس

هذا النادي يُريد انتداب غجميس

هل يُشارك ماندريا في المونديال؟ مدرّبه يردّ

هل يُشارك ماندريا في المونديال؟ مدرّبه يردّ

