هذا ما قاله الخبير الهولندي بشأن حدوث زلزال بدولة عربية!

علّق الخبير الهولندي، فرانك هوغربيتس، على سؤال متابعة له على “تويتر”، يتعلق باحتمال وقوع زلزال بدولة عربية.

وكتبت إحدى متابعات الخبير المثير للجدل: “أشكرك على الجهد الذي تبذله بداية. لدي سؤال أتمنى أن تجاوبوا عليه قريبا. لا أعتقد أن لبنان يقع في منطقة زلازل خطيرة، حيث أن الهزة الأخيرة كانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر بها”.

وأضافت: “يقول الجيولوجيون إن لبنان يتعرض لزلازل قوية كل 2000 عام، فما رأيك؟”.

وردّ الخبير الهولندي على سؤال المتابعة قائلا: “حدثت زلازل قوية إلى كبيرة عبر التاريخ في بلاد الشام ومنها لبنان”.

وأرفق تعليقه بخريطة مع نظرة عامة على الزلازل المعروفة التي ضربت لبنان منذ عام 551 ميلادي، وقال: “من المستحيل تحديد متى وأين بالضبط سيحدث الزلزال التالي في هذه المنطقة”.

وكان هوغربيتس قد نشر منذ أيام خريطة “الرعب” التي تشمل مناطق الصدع، المحتمل وقوع زلازل قوية فيها مع بداية شهر مارس.

وأشار في تغريدة للمناطق التي يتوقع حدوث زلازل بها تفوق قوتها 8 درجات على سلم ريشتر، وذلك بعد نفيه توقعا نسب إليه بشأن هزات تطال عددا من الدول.

يذكر أن الخبير أثار جدلا واسعا مؤخرا بسبب صدق تنبؤاته في بعض الدول كسوريا، تركيا، الصين وطاجكيستان.

وذاع صيت هوغربيتس بعد أن انتشرت تغريدة له حذر فيها من وقوع زلزال كبير في تركيا، قبل أيام من حدوثه في مساحات واسعة من الأراضي التركية وسوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وعاد العالم ليتنبأ بزلزال كبير سيقع في مدينة إسطنبول التركية، لكنه قال إنه “من الصعب جدا تحديد إطار زمني لمثل ذلك الزلزال”.