هذا ما قاله الخليفي عن مستقبل مبابي

أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، أن نجم الفريق كيليان مبابي مطالب باتخاذ قراره في غضون أسبوعين على أقصى تقدير.

وقال الخليفي في مؤتمر صحفي: “يجب أن يقرر مبابي مصيره خلال الأسبوع المقبل أو في غضون 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير”.

ناصر الخليفي: “إن لم يجدد مبابي عقده معنا خلال اسبوعين، فالباب مفتوح له.” pic.twitter.com/0ReCQkGwrJ — EPL World (@EPLworld) July 5, 2023

وأضاف: “يجب أن يوقع مبابي على عقد جديد، لأنه من المستحيل أن يرحل أفضل لاعب في العالم بالمجان “.

وتابع رئيس باريس سان جيرمان: “شعرت بخيبة أمل لأن هذا ليس كيليان، فهو شاب رائع، أما حاليا فهو ليس الشخص الذي أعرفه”.

🔴🔵 Si Kylian Mbappé ne répond pas à l’ultimatum posé par Nasser Al-Khelaïfi concernant son avenir, le PSG n’aura que peu de marge de manoeuvre pour parvenir à ses fins.https://t.co/jFztBNyEoN — RMC Sport (@RMCsport) July 5, 2023

كما أكد الخليفي أن مبابي إذا أراد عدم تجديد عقده، فالباب مفتوح أمامه مثل أي لاعب آخر، باريس أكبر من أي شخص آخر”.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي في صيف 2024، وقد أبدى رغبة في عدم تمديد عقده إلى 2025.