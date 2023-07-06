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رياضة

هذا ما قاله الخليفي عن مستقبل مبابي

عمر سلامي
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هذا ما قاله الخليفي عن مستقبل مبابي
أرشيف
الخليفي ومبابي

أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، أن نجم الفريق كيليان مبابي مطالب باتخاذ قراره في غضون أسبوعين على أقصى تقدير.

وقال الخليفي في مؤتمر صحفي: “يجب أن يقرر مبابي مصيره خلال الأسبوع المقبل أو في غضون 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير”.

وأضاف: “يجب أن يوقع مبابي على عقد جديد، لأنه من المستحيل أن يرحل أفضل لاعب في العالم بالمجان “.

وتابع رئيس باريس سان جيرمان: “شعرت بخيبة أمل لأن هذا ليس كيليان، فهو شاب رائع، أما حاليا فهو ليس الشخص الذي أعرفه”.

كما أكد الخليفي أن مبابي إذا أراد عدم تجديد عقده، فالباب مفتوح أمامه مثل أي لاعب آخر، باريس أكبر من أي شخص آخر”.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي في صيف 2024، وقد أبدى رغبة في عدم تمديد عقده إلى 2025.

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