هذا ما قاله الدولي السنغالي السابق حاجي ضيوف عن بلماضي والجزائر

قال اللاعب الدولي السنغالي السابق حاجي ضيوف، الجمعة، إنه يحيي جمال بلماضي على كل العمل الذي يقوم به على رأس المنتخب الجزائري.

وفي تصريح له خص به الشروق نيوز من الكاميرون التي ستحتضن كأس إفريقيا، عبر حاجي عن حبه للجزائر وشعبها، مرددا عبارة “وان تو ثري فيفا لالجيري”.

وأضاف قائلا “أحب الجزائريين لأنهم شغوفون بكرة القدم حتى النخاع وأحييهم من الكامرون”، معتبرا في نفس الوقت أن له شعبية لدى الجزائريين بسبب الثلاثية التي سددها في شباكهم.

من جهة أخرى، وعن العرس الكروي الإفريقي أكد الدولي السابق أن القارة العجوز تفوقت في ذلك وسيعرف الحدث حضورا جماهيريا غفيرا.