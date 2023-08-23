هذا ما قاله الرئيس الروسي في قمة مجموعة “بريكس”

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مجموعة “بريكس” تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم، مشيرا إلى أن روسيا ستسعى لتحقيق العدالة الدولية خلال رئاستها المقبلة للمجموعة.

وقال بوتين، الأربعاء، في كلمته خلال الجلسة العامة لقمة “بريكس” المنعقدة هذه الأيام في جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، “مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم”.

وأضاف ” تعتزم روسيا كرئيس لـ “بريكس” في العام القادم عقد القمة في أكتوبر 2024 بمدينة قازان”.

كلمة بوتين في اليوم الثاني من قمة بريكس https://t.co/pxZRP6alCh — RTARABIC (@RTarabic) August 23, 2023

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستسعى لتحقيق العدالة الدولية خلال رئاستها المقبلة لـ”بريكس”.

وأضاف بوتين “نتعامل بشكل وثيق لتقوية سلاسل الإمدادات والانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات، والتحول إلى العملات الرقمية.”

وأكد بوتين أن روسيا تخطط لإجراء أكثر من 200 فعالية في روسيا وعدد من دول “بريكس” خلال رئاسة روسيا للمجموعة العام المقبل، والقمة المقبلة عام 2024 سوف تجري في مدينة قازان الروسية.

وتابع قائلا “ستستمر روسيا في المساهمة في تقوية الاتصالات الرياضية والشبابية والثقافية، وفي يونيو 2024 من المخطط إجراء ألعاب رياضية ضمن “بريكس”.

كما كشف الرئيس الروسي أن رسيا ستساعد على تطوير استراتيجية التعاون التجاري ضمن “بريكس” ووضع خطط التنمية الجديدة طويلة المدى.

وأضاف قائلا:” روسيا تتعامل بشكل وثيق مع أعضاء “بريكس” وسوف تزداد هذه العلاقات متانة.”