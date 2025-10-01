هذا ما قاله الرئيس الكولومبي بشأن الهجوم على أسطول الصمود

حذّر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو من الهجوم المحتمل على أسطول الصمود العالمي، بعد الحديث عن الطيران المكثف للمسيرات فوقه وتوجه سفن مجهولة نحوه.

وقال بيترو في منشور عبر حسابه على منصة إكس: “دخلت سفن أسطول الصمود العالمي منطقةً شديدة الخطورة في البحر الأبيض المتوسط. يتزايد نشاط الطائرات المسيرة، وقد رصد الرادار سفنًا مجهولة. لا يزال جميع أفراد الطاقم يرتدون سترات النجاة تحسبًا لأي اعتراض إسرائيلي محتمل”.

وأضاف: “نطالب باحترامٍ مطلق لحياة وسلامة أكثر من 500 مدني ومتطوع على متن هذه المهمة الإنسانية، بمن فيهم مواطنتانا الكولومبيتان مانويلا بيدويا ولونا باريتو”.

وتابع: “إن أي هجوم على هذه البعثة المدنية والإنسانية والسلمية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمةً ضد الإنسانية”.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن “أسطول الصمود” العالمي لكسر الحصار عن غزة، دخوله إلى منطقة الخطر الشديد، فيما أفادت تقارير إخبارية أن كل السيناريوهات محتملة مع الاقتراب من سواحل القطاع، خاصة في ظل التهديدات التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي.