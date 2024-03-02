هذا ما قاله الرئيس تبون أمام القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز

ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، كلمة خلال انطلاق أشغال القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز وهذا أبر ما جاء فيها:

1- ندرك أن الغاز الطبيعي مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة وصديقا للبيئة لطالما تزايدت فكرة توسيع دوه في التنمية استخدامه كمصدر نظيف وصديق للبيئة.

2- نسعى جميعا الى تدعيم التقدم التكنولوجي في هذا المجال والاسعار العادلة والسياسات التي تشجع على الاستثمار.

3- التحديات اليوم تتطلب منا تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يؤدي الى تحقيق الأهداف التي وضعناها عند تأسيس منتدانا.

4- قمتنا هذه مناسبة هامة لتعميق التعاون من خلال تبادل وجهات النظر لرسم المسار المستقبلي لهذا المورد الحيوي واستخدامه كوقود نظيف مع الطاقات المتجددة.

5- المنتدى منصة للتعاون بصفتنا جميعا مؤيدين لهذا التوجه يزداد حرصنا على الحوار ليصبح منتدانا طرفا يساهم في تعزيز مصالحنا المتبادلة.

6- نتطلع إلى مواصلة تعاونا مع أعضاء المنتدى والذي يواصل استقطاب أعضاء جدد سيساهمون في ارتقاء مكانة المنتدى على الصعيد الدولي.

7- نجدد دعوتنا الى تعزيز الحوار التعاون مع الدول الأعضاء جهة وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى لضمان امداد الغاز واستقرار السوق الدولية.

8- الجزائر تلتزم بالعمل جنبا إلى جنب مع الجميع لمستقبل واعد لهذا المورد الطبيعي عبر توسيع التواصل بين ومع الفاعلين.

9- نتائج هذه القمة ستساعدنا على المضي قدما نحو رؤيتنا المشتركة.

10- أنوه عاليا بانضمام موريتانيا والموزمبيق والسنغال إلى المنتدى كأعضاء ملاحظين.

وافتتحت، السبت بالجزائر العاصمة اشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث سيتوج هذا الحدث العالمي الكبير بـ”إعلان الجزائر” الذي من شأنه تعبيد السبل لشراكة مثمرة ورؤية مشتركة من أجل ضمان توازن سوق الغاز مرورا بتثمين مكانة الغاز الطبيعي في المزيج الطاقوي.

وستتميز القمة، التي تجري اشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال)، بحضور العديد من قادة الدول الأعضاء في المنتدى، و كذا الدول الملاحظة الى جانب ضيوف الشرف، بإطلاق حوار استراتيجي وشراكة واسعة لفتح المجال لمستقبل طاقوي “آمن و مستدام” في سياق جيو-سياسي دولي خاص.