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الجزائر

هذا ما قاله الرئيس تبون خلال افتتاحه معرض الإنتاج الجزائري

الشروق أونلاين
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هذا ما قاله الرئيس تبون خلال افتتاحه معرض الإنتاج الجزائري

أمر  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإحصاء الشركات والمؤسسات التي تمكنت من تغطية الاحتياجات الوطنية  ليرخص لها بالتصدير.

وقال الرئيس تبون، الخميس، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح معرض الإنتاج الجزائري في طبعته الـ 31، “إن المواد التي نحتاجها وأصلها بالعملة الصعبة ستصدّر بنسب قليلة.”

كما تحدث رئيس الجمهورية عن فتح المقايضة مع النيجر وموريتانيا ومالي في سنة 2024.

الرئيس تبون يفتتح معرض الإنتاج الجزائري

وأشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة على افتتاح معرض الإنتاج الجزائري.

واستمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني حول القطاعات والمؤسسات المشاركة في الطبعة الـ 31 لمعرض الانتاج الجزائري.

وتحمل الطبعة الـ 31 لمعرض الإنتاج الجزائري شعار: “المؤسسة المنتجة “أساس التنمية والتطور الاقتصادي.

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