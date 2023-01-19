هذا ما قاله الرئيس تبون خلال لقاء “الحكومة الولاة”

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الولاة إلى التحلي بروح المبادرة والجرأة في إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات.

وقال الرئيس تبون، الخميس، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة الولاة بنادي الصنوبر إن لقاء اليوم يهدف إلى متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة واحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات.

وكشف الرئيس تبون بأن نتائج القرارات التي تم اتخاذها سابقا سمحت في ظرف ثلاث أشهر من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مجهرية مصغرة متوسطة وكبيرة ما ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية.

وتابع الرئيس تبون قائلا: “هذه القرارات مكنت أيضا من خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا”.

ودعا الرئيس تبون ولاة الجمهورية إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة خاصة في هذه المرحلة التي تميزها تحديات واستراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي والغذائي والمائي.

كما أشار الرئيس تبون إلى أن هذا اللقاء يرمي إلى متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة، ويهدف إلى إحداث التغيير اللازم في الذهنيات للقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية.

وقال رئيس الجمهورية “نسعى إلى تثبيت أسس الحوكمة الجديدة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد أشرف، الخميس، على افتتاح لقاء “الحكومة – الولاة”، بقصر الأمم نادي الصنوبر الذي حمل شعار “التنمية المحلية.. تقييم وآفاق” .

وانطلق، الخميس، لقاء “الحكومة – الولاة”، بقصر الأمم نادي الصنوبر تحت شعار “التنمية المحلية.. تقييم وآفاق” بتنظيم من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

ويهدف اللقاء إلى تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية، ويقف عند مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطن

كما أوضحت الداخلية أن اللقاء يستعرض سبل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، من خلال وضع خارطة طريق شاملة ومتناسقة.

وسيسمح اللقاء بإبراز أوجه التكامل بين مختلف ولايات الوطن، وتثمين الإمكانيات والمزايا التي تزخر بها

كما يسلط”اجتماع الحكومة – الولاة”، الضوء على مواضيع تتعلق بالتقييم المرحلي لتنفيذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وبحث آفاق توطيدها

كما يبحث اللقاء آليات التنسيق والتعاون بين الوالي ووسيط الجمهورية لمساعدة المواطنين والمستثمرين.