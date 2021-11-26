هذا ما قاله الرئيس تبون عن بلماضي وسياسة الدعم وصلاحيات البلديات

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، عن مشروع مفتشية عامة لدى رئاسة الجمهورية لمراقبة التسيير عبر مختلف مؤسسات الدولة، كما تطرق للجدل حول سياسة الدعم وكذا المنتخب الوطني.

وخلال مقابلة مع وسائل الإعلام، أكد رئيس الجمهورية فإن هذه المفتشية هي سبب إقالته من منصب الوزير الأول عام 2017.

وبشأن ملف الدعم الاجتماعي الذي أثار جدلا، قال رئيس الجمهورية إن التكافل الاجتماعي سيبقى في الجزائر إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وهذا وفاء للشهداء الأبرار، وبيان أول نوفمبر الذي نص على دولة ديمقراطية اجتماعية.

وبالتزامن مع الانتخابات المحلية، أعلن رئيس الجمهورية عن مراجعة جذرية لقانون تسيير البلديات، باعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين، مشددا على أن الصلاحيات بدون امكانيات لا معنى لها وذلك بمراجعة قانون الضريبة.

محاولات لتحطيم المنتخب الوطني

من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية إن هناك من يحاول تحطيم المنتخب الوطني واستهداف الناخب جمال بلماضي، وهي محاولات تقودها اطراف داخلية وخارجية.

وخلال مقابلة مع وسائل الإعلام، قال الرئيس تبون: “الفريق الوطني له الدعم وهناك من يحاول تحطيمه، ويحاولون المساس بمعنويات بلماضي، ليس هنا فقط داخل الجزائر، هناك عناصر داخلية ولكن هناك أخرى قادمة من الخارج وسخرت كل مواقعها الالكترونية لذلك.. المهم هو خلق مشاكل للجزائر بأي وسيلة”.

وكانت رئاسة الجمهورية أكدت ، إن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجرى لقاءه الإعلامي الدوري، تطرق فيه للعديد من القضايا الوطنية والدولية. يُبث اللقاء اليوم، بدءًا من التاسعة مساءً، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.