هذا ما قاله الرئيس تبون في منتدى “سان بترسبورغ” الاقتصادي بروسيا

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف مناخ العمل في الجزائر في مختلف القطاعات وفق مقاربة رابح رابح.

وأكد الرئيس تبون، الجمعة، في كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي العالمي، أن المجال مفتوح امام المتعاملين الاقتصاديين.

وأضاف الرئيس تبون تشهد الجزائر مرحلة مهمة في مسيرتها التنموية الشاملة حيث أصبحت حالية وجهة لاستثمار واعد بفضل الإصلاحات المحورية التي جسدتها الحكومة والتحفيزات المقدمة للمتعاملين الاقتصادية وعازمين على تنفيذ خطة طموحة في عدة مجالات في السنوات القادمة.”

الجزائر ستعمل على زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء وحماية البيئة.

في بداية كلمته قدم الرئيس تبون شكره للرئيس بوتين على دعوتيه للمشاركة في منتدى سان بوترسبورغ

كما قال ” أشكر القائمين على تنظيم هذا المنتدى الرائد الذي اصبح حدثا اقتصاديا متميزا عالميا مستقطبا الاهتمام الدولي في عالم متعدد الازمات تزداد فيه التحديات أظهرت درجة ارتباط مصائر الشعوب ومشاكلها وليس بإمكان أي دولة ان تواجه الازمات لوحدها في عالمنا المعاصر.”

وتابع قائلا “هذه الأزمات تتطلب تنسيق المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة واشيد بجهود روسيا في توفير الحبوب واستقرار سوق النفط والغاز.

ودعا الرئيس تبون الدول الى العمل سويا وفق مقاربة تشاركية تأحذ بعين الاعتبار مصالح الدول الفقيرة التي تعاين من الاضطرابات والحروب.

وأكد الرئيس تبون أن المحادثات التي تمت مع الرئيس بوتين كانت فرصة سانحة لتجديد ارادتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية الى المستويات التي نطمح اليها.

وفي سؤال حول الضغوطات الممارسة على الدول التي تربطها علاقات بروسيا قال الرئيس عبد المجيد تبون “أن الجزائريين ولدوا أحرار ويسبقون أحرارا في قراراتهم.”

الرئيس تبون يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بسان بطرسبورغ

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة كضيف شرف في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى فيدرالية روسيا بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.