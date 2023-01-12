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رياضة

هذا ما قاله الرئيس تبون لِأنفونتينو وموتسيبي

علي بهلولي
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هذا ما قاله الرئيس تبون لِأنفونتينو وموتسيبي
ح.م

تطرّق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، إلى ما دار بينه وبين أكبر مسؤولَين في الاتحادَين الدولي والإفريقي لِكرة القدم.

جاء ذلك في لقاء للرئيس تبون مع الإعلاميين، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وقال رئيس الجمهورية إنه أبلغ الرجل الأوّل في الفيفا جياني أنفونتينو أن الجزائر قادرة على احتضان كبرى التظاهرات الكروية الدولية. وأنها تلتزم بِتوفير كلّ الإمكانيات المطلوبة لِتنظيم المنافسات عالية المستوى.

وأضاف الرئيس تبون أن الجزائر أيضا مُستعدّة لِكي تكون مسرح المسابقات الكروية على مستوى القارّة السّمراء، وأن رئيس “الكاف” موتسيبي بِإمكانه التعويل على بلادنا بِخصوص هذا الأمر.

وضرب الرئيس تبون مثلا بِالنجاح الباهر الذي حقّقته طبعة ألعاب البحر المتوسط، بِوهران في الصّيف الماضي.

واختتم الرئيس عبد المجيد تبون قائلا إن الملاعب العصرية والفخمة والعالمية التي بُنيت بِوهران وبراقي والدويرة وتيزي وزو، أيضا ملك للشباب الجزائري والمنافسات المحلّية. مُشيرا إلى تشييد ثلاثة ملاعب أخرى في المستقبل القريب بِكلّ من بشار ورقلة وقسنطينة.

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