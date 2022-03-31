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رياضة

هذا ما قاله الرّئيس المُؤّقت لـ “الفاف” عن بلماضي

علي بهلولي
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هذا ما قاله الرّئيس المُؤّقت لـ “الفاف” عن بلماضي
الأرشيف
معوش رفقة بلماضي ومحرز

أدلى الرّئيس المُؤقّت للاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد معوش، الخميس، بِأولى الانطباعات. بعد أن أُسند إليه هذا المنصب.

وكان العضو في فريق جبهة التحرير يشغل منصب النائب الأوّل لِرئيس “الفاف”، المُستقيل شرف الدين عمارة.

وقال محمد معوش إنه سيتلزم بِتنظيم جمعية عامة انتخابية تُسفر عن تعيين رئيس جديد لِاتحاد الكرة، في الآجال القانونية، المُرادفة لِفترة 60 يوما من الآن على أقصى تقدير.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لِوكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيس الجديد للهيئة الكروية لِدالي إبراهيم، يجب أن يأتيَ بِبرنامج ثرّي وطموح، ويُنجز إصلاحا فعليا، ترتقي من خلاله الرياضة الأكثر شعبية في بلادنا إلى الدرجة العليا التي تستحقّها.

وعن مصير الناخب الوطني، قال محمد معوش إنه سيتّصل في أقرب الآجال بِالتقني جمال بلماضي، لِإقناعه بِالبقاء. وأضاف أن تصفيات “كان” 2023 على الأبواب (جوان المقبل)، وينبغي التحضير لها من الآن.

وتوقّع محمد معوش أن ينتفض “الخضر” في الاستحقاقات المقبلة، وقال إن المنتخب الوطني يملك من المؤهّلات ما يُساعده على تصحيح المسار.

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