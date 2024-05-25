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هذا ما قاله العريس الذي تصدر الترند بتقبيله قدم زوجته!

جواهر الشروق
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هذا ما قاله العريس الذي تصدر الترند بتقبيله قدم زوجته!

كشف العريس المصري الذي تصدّر الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأثار ضجة واسعة بتقبيله قدم زوجته الأسباب الذي دفعته للقيام بذلك التصرف.

وقال العريس محمود عبد النبي البالغ من العمر 50 عاماً، أنه لم يقصد أبداً لفت الأنظار يوم زفافه، ولكنه وعد عروسه السورية سوزان رسلان، البالغة 40 عاما، بحفل لا ينسى، فقبل قدمها امتنانا لتنحرف الأمور عن مسارها وتنقلب حياتهما رأسا على عقب بتداول الشائعات العارية من الصحة حسبه.

وأكد عبد النبي أن نيته لم تكن أبدا كسب المشاهدات كما قيل عبر الشبكات وإنما كان يبارك لعروسه زفافهما وبصورة تلقائية أقدم على تقبيل قدمها امتناناً، لافتا إلى أنهما يعيشان أسوأ لحظات حياتهما بسبب الانتقادات.

وأضاف: “أنا كنت بلبسها الشبكة وبكل تلقائية بوست رجليها وقولتلها ألف مبروك يا حبيبتي.. وفجأة لقيت الفيديو انتشر بشكل مش طبيعي وبقينا بندافع عن نفسنا ..طب ليه؟، إحنا مش عارفين ننام من بعد اللي حصل وتعبانين نفسيا”.

وتابع: “عندي 3 شباب، وحبيت سوزان، وأصريت على تقبيل قدمها وتلبسها الشبكة أمام الجميع، حتى لو كان ده غريب على البعض، والناس كلها تفاعلت مع الموضوع، وسقفوا لينا، وقدروني واحترموني”.

وأثار المقطع جدلا واسعا في مصر، حيث اعتبر الكثيرون تصرف العريس مشينا وغير لائق بالمرة ومنافيا للعادات والتقاليد، ليجزم البعض أن النهاية ستكون الطلاق القريب كما حدث لزوجة حسن شاكوش.

في ذات السياق قال مصور الفيديو إنه وجد اللقطة لافتة للانتباه ومثيرة فأقدم على توثيقها، وقد أثارت إعجاب البعض ممن أثنوا على جرأته وعدم اكتراثه بكلام الناس.

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