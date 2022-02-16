هذا ما قاله الكاميروني إيتو قبل مواجهتَي الجزائر

عقد المكتب التنفيذي لِاتحاد الكاميرون لكرة القدم بعد ظهيرة الأربعاء، جمعية عامّة عادية. ترأّسها الرّجل الأوّل في هذه الهيئة صامويل إيتو.

ويأتي هذا الاجتماع موازاة مع تعالي الأصوات في الشارع الكاميروني، حيث يُطالب بعضهم بِرحيل صامويل إيتو من منصب رئيس اتحاد الكرة المحلّي، على اعتبار أن فوزه بِالانتخابات غير شرعي. وتدعو أطراف أخرى إلى إقالة الناخب الوطني أنطونيو كونسيساو، بعد فشله في قيادة فريق “الأسود الجموحة” إلى نيل الكأس الإفريقية التي انْتُظمت منافستها داخل القواعد. كما انعقد هذا اللقاء قبل شهر من مواجهتَي الجزائر بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وألقى صامويل إيتو خطابا خلال هذه الاجتماع، نشره اتحاد الكرة الكاميروني. ونورد أبرز ما جاء فيه.

1- قال صامويل إيتو إنه باقٍ في منصبه رئيسا لِاتحاد الكرة الكاميروني حتى تنتهي عهدته، ولن يرضخ للمطالبين بِرحيله. عِلما أن هذا المسؤول – الذي سيبلغ من العمر 41 سنة في مارس المقبل – فاز بِالانتخابات في ديسمبر الماضي، ولِولاية مدّتها 4 سنوات.

2- عدّد إيتو 3 أسباب دفعته إلى الترشّح لِمنصب رئيس اتحاد الكرة الكاميروني، وهي: ترشيد النفقات، وإرساء تقاليد الحوار، ولمّ شمل أسرة الكرة الكاميرونية.

3- أبدى إيتو استياءه من بعض الفاعلين في الحقل الكروي، يصيحون فوق المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، لِتأليب الشارع الكاميروني ضدّه.

4- طالب إيتو زملاءه في اتحاد الكرة بِالاكتفاء بِـ “نشر الغسيل” داخل مقرّ الهيئة، كما أكّد أنه يتحمّل أيّ إخفاق للمنتخبات، رغم أنه لا يشغل منصب الناخب الوطني.

5- عاتب إيتو بعض مسؤولي الكرة في بلاده، بينهم إطارات في اتحاد اللعبة، وقال إنهم لا يكتفون بِعملهم وينطّون من دور إلى دور: “يُراوغون، ويُمرّوون، ويُسجّلون، ويُعلّقون على المباراة، وينتقدون، ويحرصون على الظهور في وسائل الإعلام. أصدقائي الأعزاء، أؤكد لكم أنّنا لن نُحقق أي نتائج مهمّة، إذا لم يتعلّم كل منّا القيام بِالدور المنوط به”.

6- قال إيتو إنه لن يُكرّس عهدته لِمحاسبة الإطارات الفاسدة، والتي سبق لها أن شغلت مناصب في اتحاد الكرة. وشدّد على أنه يُؤمن بِالحوار ولا يبحث عن “كبش الفداء” (مشاجب يُعلّق عليها فشله).

7- نبّه رئيس اتحاد الكرة الكاميروني إلى وجوب التصدّي لِخطر كبير يُهدّد البلد وليس الرياضة فقط، لمّا أشار إلى تنامي السخط، بِسبب اتّهامات بِإسناد المسؤوليات في اتحاد الكرة، على أساس جهوي وعرقي، والأمر ذاته بِالنسبة للاعبين الذين تُوجّه إليهم الدّعوة.

8- شدّد صامويل إيتو على ضرورة احترام عمل الناخب الوطني أنطونيو كونسيساو، سواء من ناحية نوعية اللاعبين الذين يجلبهم، أو الخطط التكتيكية التي يرسمها. لكنه استطرد، وقال إن القرارات المؤلمة جزء من لعبة كرة القدم. لِيترك رئيس اتحاد الكرة الكاميروني غموضا بِشأن مصير الناخب الوطني، المسألة التي سيُعالجها في ظرف لا يتعدّى ثلاثة أيّام من الآن.