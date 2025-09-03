-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله اللاعبون على هامش مران ملعب تيزي وزو

الشروق الرياضي
  • 35
  • 0
هذا ما قاله اللاعبون على هامش مران ملعب تيزي وزو
الأرشيف

أدلى بعض لاعبي المنتخب الوطني الجزائري مساء الأربعاء، بِانطباعات إعلامية عشية مواجهة بوتسوانا.

جاء ذلك على هامش إجراء “الخضر” لِأوّل وآخر حصة تدريبية، بِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو.

وقال الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني إيلان قبال إنه متشوّق لِخوض أوّل مباراة بِزيّ “محاربي الصحراء”، ملتزما بِتقديم أفضل العروض الفنية.

بِدوره، قال المهاجم محمد الأمين عمورة إن لاعبي المنتخب الوطني مصمّمون على حصد نقاط الفوز، وشدّد على ضرورة عدم استصغار المنافس، بِسبب فوز الجزائريين في بوتسوانا بِنتيجة (1-3) في لقاء الذهاب.

وقال متوسط الميدان فارس شعيبي إن المواجهة ستكون صعبة، لكن اللاعبين سيبذلون أقصى المجهودات لِإسعاد الجمهور الجزائري.

مقالات ذات صلة
دغموم ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري

دغموم ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري

أنصار شباب قسنطينة في قمّة الغضب بسبب خيبة “الميركاتو” الصيفي

أنصار شباب قسنطينة في قمّة الغضب بسبب خيبة “الميركاتو” الصيفي

إصابة 3 لاعبين غينيين وغيابهم عن مباراة الجزائر

إصابة 3 لاعبين غينيين وغيابهم عن مباراة الجزائر

هكذا ردّ بن ناصر على المقترح الجديد

هكذا ردّ بن ناصر على المقترح الجديد

ذئب السّهوب

ذئب السّهوب

اتحاد العاصمة يدعم صفوفه بمهاجم ليبيري

اتحاد العاصمة يدعم صفوفه بمهاجم ليبيري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد