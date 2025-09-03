هذا ما قاله اللاعبون على هامش مران ملعب تيزي وزو

أدلى بعض لاعبي المنتخب الوطني الجزائري مساء الأربعاء، بِانطباعات إعلامية عشية مواجهة بوتسوانا.

جاء ذلك على هامش إجراء “الخضر” لِأوّل وآخر حصة تدريبية، بِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو.

وقال الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني إيلان قبال إنه متشوّق لِخوض أوّل مباراة بِزيّ “محاربي الصحراء”، ملتزما بِتقديم أفضل العروض الفنية.

بِدوره، قال المهاجم محمد الأمين عمورة إن لاعبي المنتخب الوطني مصمّمون على حصد نقاط الفوز، وشدّد على ضرورة عدم استصغار المنافس، بِسبب فوز الجزائريين في بوتسوانا بِنتيجة (1-3) في لقاء الذهاب.

وقال متوسط الميدان فارس شعيبي إن المواجهة ستكون صعبة، لكن اللاعبين سيبذلون أقصى المجهودات لِإسعاد الجمهور الجزائري.