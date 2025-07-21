هذا ما قاله المدرب الجديد للمولودية

نشّط التقني الجنوب إفريقي رولاني موكوينا المدرب الجديد لِفريق مولودية الجزائر، الإثنين، أوّل مؤتمر صحفي له.

وانعقد المؤتمر الصحفي بِمركز التدريبات “عبد الرحمان عوف- بابا حمود” بِزرالدة، التابع لِنادي مولودية الجزائر.

وقال المدرب رولاني موكوينا إنه وجد ناديا منظّما إداريا ويضم فرديات لامعة، وهو ما يُشجّعه على العمل.

وأضاف أنه تابع وقائع البطولة الوطنية للموسم المنقضي، ولاحظ أن المستوى الفني متقارب بين الأندية، وهو ما يعني أن بلوغ الأهداف المسطّرة يتطلب تضحيات كبيرة.

والتزم التقني الجنوب إفريقي بِتثبيت “العميد” فريقا يُطارد التتويجات محلّيا، وأيضا يستعيد مكانته على الصعيد الإفريقي.

وفي سؤال عن النجم يوسف بلايلي، قال موكوينا إنه يُشيد بِكفاءة اللاعب الدولي الجزائري، لكن لا يستطيع الخوض أكثر، لأنه ما زال مرتبطا مع نادي الترجي التونسي بِعقدٍ تنقضي مدته في صيف 2026.

ويتردّد أن ابن وهران محلّ “تصارع” هذه الأيّام بين إدارتَي المولودية والترجي، للاستفادة من خدماته، وبِالضبط استعادته لدى ممثل الكرة الجزائرية، والاحتفاظ به عند نظيره التونسي.

وبِخصوص تدعيم صفوف المولودية بِلاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، قال موكوينا إنه ينسّق مع إدارة الرئيس الحاج رجم بِهذا الشأن، مفضّلا ملازمة السرّية في المفاوضات.

وفي الأخير، كشف المدرب رولاني موكوينا عن أعضاء طاقمه الفني، وهم: المساعد الأول إينزو دونيس، والمساعد الثاني ويندل روبنسون، والمحضر البدني سيبوسو مالانغو.

ويُزيّن المدرب رولاني موكوينا (38 سنة) سجّله بِثلاثة تتويجات نالها مع نادي صنداونز الجنوب إفريقي: لقبا بطولة محلية 2022 و2024، ولقب الدوري الإفريقي في أوّل نسخة له عام 2023.