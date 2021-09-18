هذا ما قاله المدرب الجديد للمولودية ليوسف بلايلي

نشط المدرب الجديد لمولودية الجزائر، التونسي خالد بن يحي صبيحة السبت، أول ندوة صحفية بعد التحاقه بـ”العميد”، تحدث خلالها عن عدة نقاط..

وقال المدرب بن يحيى، خلال الندوة الصحفية، متحدثا عن نجم “الخضر” يوسف بلايلي: ” أول ما قلته لبلايلي في الترجي أن هدفي هو أن أجعله ركيزة من ركائز المنتخب”.

وأبدى المدرب التونسي استعداده لرفع التحدي مع مولودية الجزائر، وقال: ” في المولودية لا يمكن الحديث عن الفشل، وسنسعى للعب على الألقاب”.

وأضاف المدرب الجديد لـ”العميد”: ” لست متخوفا من الضغط لأني متعود عليه، ولن أجد صعوبة في التأقلم لأنه ليس هناك فرق كبير بين البطولتين الجزائرية والتونسية”.

ويشرع خالد بن يحيى الأحد في عمله على رأس العارضة الفنية لمولودية الجزائر، بالتحضير للموسم الجديد، على أمل تحقيق نتائج أفضل من التي سجلها النادي في الموسم المنقضي، الذي خرج منه مرة أخرى دون ألقاب.