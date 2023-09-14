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رياضة

هذا ما قاله المدرب بن شيخة عن مواجهة الأهلي المصري

عمر سلامي
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هذا ما قاله المدرب بن شيخة عن مواجهة الأهلي المصري
ح.م
عبد الحق بن شيخة رفقة بلعيد في الندوة الصحفية

أكد مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، أن تشكيلته ستعمل على تقديم مباراة تليق بسمعة الفريق، وتشرف الكرة الجزائرية.

وقال المدرب بن شيخة في الندوة الصحفية التي تسبق نهائي السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري: ” الفريق جاهز لتقديم مباراة في المستوى، نلعب ضد فريق عالمي، نحترمه كثيرا، لكن لا نخشاه والجزائري عمرو ما خاف من كرة القدم، هي مباراة استعراضية، ونحن مطالبون بتقديم مباراة تليق بسمعة الفريق والكرة الجزائرية”.

وأضاف مدرب الاتحاد:”كل شيء وارد في التسعين دقيقة.. على الورق الأهلي المصري هو المرشح للفوز، لكن بحكم الخبرة، كل شيء ممكن في المباراة، إذا كان الأهلي أحسن منا سيفوز، وإذا لم يكن في المستوى خلال هذه المباراة سنفوز عليه”.

ويواجه اتحاد العاصمة، الأهلي المصري أمسية الجمعة بداية من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر، بملعب الملك فهد، بمدينة الطائف السعودية.

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