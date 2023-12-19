هذا ما قاله المدرب بن شيخة عن مواجهة الوداد المغربي

قال مدرب نادي سيمبا التنزاني، الجزائري عبد الحق بن شيخة، إن مباراة فريقه أمام الوداد المغربي ستكون مثيرة، بالنظر إلى وضعية الفريقين في ترتيب المجموعة.

ويستقبل نادي سيمبا التنزاني ضيفه الوداد المغربي، الثلاثاء، بداية من الثانية زوالا، لحساب الجولة الرابعة مندور المجموعات.

وأثنى بن شيخة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة على المدرب الجديد للوداد، فوزي البنزرتي.

وقال في هذا السياق: “جميعنا يعلم من هو البنزرتي وقدراته التدريبية، والإضافة التي سيقدمها للوداد”.

وأضاف مدرب سيمبا: “كل فريق سيكونمطالبا بتحقيق الفوز، وهو ما يجعل المباراة في قمة الإثارة، و لدينا عزيمة كبيرة من أجل إحراز الفوز”.

وتابع:”خسرنا ذهابا بهدف قاتل وصمدنا مثلما ينبغي، تلك النتيجة جعلتنا في وضعية حرجة، ونعول على جمهورنا ودعمه ونعول على ردة فعل اللاعبين للرد على خسارة الذهاب وأنا متفائل بهذه المباراة والفوز بها”.

وانهزم نادي سيمبا في الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، أمام مضيفه الوداد البيضاوي، في الوقت بدل الضائع، بهدف من توقيع الجزائري زكرياء دراوي.

ويتصدر آسيك المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وبتواجد نادي جوانينغ البوتسواني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل الوداد المرتبة الثالثة بـ3 نقاط، ويتذيل سيمبا ترتيب المجموعة بنقطتين.