هذا ما قاله المدرب بوشكريو عن عودته إلى المنتخب الوطني لكرة اليد

عمر سلامي
هذا ما قاله المدرب بوشكريو عن عودته إلى المنتخب الوطني لكرة اليد
ح.م
صالح بوشكريو

تحدث المدرب صالح بوشكريو عن عودته إلى المنتخب الوطني لكرة اليد، قبل بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام برواندا، مطلع العام المقبل.

وقال بوشكريو: “كان من المفروض ألا أعود، لأنني قرّرت في وقت سابق عدم العودة، وكان من المفروض ان يتم استقدام مدرب أجنبي”.

وأضاف: ” رئيس الاتحادية صديقي، وطلب مني العودة إلى المنتخب، وعندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني لا يمكنك أن ترفض”.

وتابع مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد: ” المهمة صعبة، وقبت المهمة عدة مرات من قبل، لما كانت الوضعية أسوأ بكثير، لأن تدريب المنتخب واجب وطني قبل كل شيء”.

ومن جهة أخرى، أكد المدرب بوشكريو أنه فضل عدم إجراء مباريات ودية خلال هذا التربص، من أجل التركيز على تحضير الفريق وخلق الانسجام بين اللاعبين، وقال في هذا السياق: ” في ظل تواجد لاعبين جدد، لا يمكن إقحامهم في مباريات ودية وتقييمهم، قبل تحضيرهم”.

ويواصل المنتخب الوطني لكرة اليد تحضيراته بالجزائر العاصمة تحسبا لبطولة أمم إفريقيا التي ستحتضنها رواندا في الفترة من 21 إلى 31 جانفي2026.

