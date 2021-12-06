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رياضة

هذا ما قاله المدرب بوقرة عن مواجهة مصر

سليم.ع
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هذا ما قاله المدرب بوقرة عن مواجهة مصر
أرشيف
مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة أن مواجهة مصر، ستكون قوية وذات مستوى عالي، واللاعبون محفزون لتحقيق الفوز لإنهاء دور المجموعات في الصدارة.

وأضاف بوقرة في ندوة صحفية نشطها رفقة المدافع بدران: “قمنا بالخطوة الأولى المتمثلة في التأهل إلى ربع النهائي، ولدينا الآن مباراة أمام منتخب متعادل معنا في كل الجوانب، وهي مباراة هامة للاعبين والجماهير من أجل الصدارة”.

وقال بوقرة عن المنتخب المصري: “نعرف المنتخب المصري، سجل نفس عدد الأهداف التي سجلناها، ولم يتلق أهدافا، هو منتخب لديه خبرة، وبمدرب معروف، لذلك فإن المواجهة ستكون كبيرة وسنعمل على الفوز”.

وأضاف بوقرة:”هذا النوع من المباريات عشته كلاعب، وواجهنا من قبل مصر في عدة مباريات حاسمة، لذلك أؤكد أن الروح الجماعية والتضامنية للمنتخب ستكون حاضرة أمام مدرجات ممتلئة عن آخرها، نواجه منتخب قوي والأحسن على أرضية الميدان سيفوز”.

وعن الفرق بين مواجهة مصر كلاعب وكمدرب، قال بوقرة :”الفرق كبير، والمهم أن أساعد اللاعبين بالخبرة التي أمتلكها وبالنصائح التي تمكننا من أن نكون الأحسن على أرضية الميدان”.

وأكد بوقرة، أن التوتر الذي كان بين المنتخبين، لم يعد موجودا الآن، وقال في هذا السياق: “اللي فات مات..في 2009 الأمور كانت خاصة وتجاوزت الإطار الرياضي، لكن بعد ذلك كل شيئ تغيّر، نلعب أمام منتخب وبلد شقيق، وقد لعبنا مؤخرا مباراة جيبوتي في مصر وحظينا باستقبال رائع من قبل أشقائنا المصريين”.

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