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رياضة

هذا ما قاله المدرب حمدي عن مباراة الترجي

عمر سلامي
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هذا ما قاله المدرب حمدي عن مباراة الترجي
ح.م
ميلود حمدي

أكد مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي، أن التشكيلة ستبذل أقصى ما في وسعها من أجل الخروج بنتيجة الفوز أمام الترجي سهرة الجمعة.

وأضاف حمدي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: “جماهير الشبيبة لها دور كبير في تحفيز اللاعبين، ودفعهم لتقديم الأفضل، هدفنا تقديم مباراة كبير، وسنبذل كل مجهوداتنا من أجل الفوز وإسعاد الأنصار، الذين نتمنى تواجدهم بقوة لمؤازرة الفريق”.

وتابع حمدي: ” المباراة أمام الترجي داربي مغاربي، ولا نشعر بأي ضغط قبل المباراة”.

وعن الإشاعات التي تحدثت عن إقالته من الفريق، ردّ حمدي: ” لم أهتم بكل تلك الأمور، ما كان يهمنا في الأسبوع الماضي، هو التحضير جيدا لمواجهة الترجي، وقد اغتنمنا الفرصة وحضرنا جيدا حتى نكون جاهزين يوم المباراة”.

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