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رياضة

هذا ما قاله المدرب عموتة عن مواجهة الجزائر

سليم.ع
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هذا ما قاله المدرب عموتة عن مواجهة الجزائر
ح.م
مدرب المنتخب المغربي حسين عموتة

أكد مدرب المنتخب المغربي حسين عموتة، على صعوبة المواجهات التي تجمع بين منتخبات شمال إفريقيا مؤكدا أن لقاء الجزائر في ربع نهائي كأس العرب، يتطلب تركيزا كبيرا..

وقال عموتة في تصريحات إعلامية: ” مباراة ربع النهائي تتطلب حضورا ذهنيا، بدنيا وتكتيكيا، واستغلال جزئيات المباراة لصالحنا سيمكننا من بلوغ نصف النهائي”.

وأضاف مدرب منتخب المغرب: “نحن هنا للاستفادة والتطور، من خلال خوض مباريات ذات مستوى عال، والمهم هو التحضير للمواجهة ودراسة معطياتها، فإن استغللناها لصالحنا، فسنكون أقرب للتواجد في نصف النهائي”.

وأكد عموتة أن المهم هو لعب المنتخب بكامل إمكانياته مع التعامل مع معطيات المواجهة بشكل جيد.

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