هذا ما قاله المدرب غربي قبل لقاء صربيا في مونديال كرة اليد

قال المدرب رابح غربي، أن المنتخب الوطني لكرة اليد جاهز للمواجهة الأولى أمام صربيا لحساب بطولة العالم التي تقام في بولونيا والسويد.

وعبر المدرب غربي عن ثقته الكاملة في عناصر التشكيلة الوطنية، لرفع التحدي، وأضاف: ” لدينا عناصر تملك خبرة كبيرة في هذا المستوى”.

وتابع مدرب المنتخب الوطني: ” إن شاء سنظهر بوجه جيد في المباراة الأولى أمام صربيا، وسنعمل على تحقيق نتائج في المستوى بعد ذلك أمام قطر وألمانيا”.

وعن الإصابات قال غربي: ” ليس لدينا إصابات حاليا، وإن شاء الله سنكون في الموعد”.

وختم مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد: ” نشرك التشكيلة المناسبة أمام صربيا، لدينا فكرة عن المنافس، وسنحضر لهذه المواجهة بحسب نقاط ضعف وقوة المنتخب الصربي”.

ويواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره الصربي، هذا الجمعة، بداية من الثامنة ونصف ليلا، لحساب الجولة الأولى من الدور الأول.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا قطر وألمانيا.

وتفتتح بطولة العالم 2023 والتي تقام ببولونيا والسويد، بمواجهة قوية أمسية الأربعاء، تجمع بين المنتخبين البولوني والفرنسي.